Cantieri 4 assi, rivoluzione viabilità in centro: rotonda in Fontane Marose e XXV Aprile chiusa

Genova. Continuano i lavori per la costruzione dei cosiddetti Assi di Forza del servizio di trasporto pubblico. Dopo i primi interventi, non ancora completati, in Valbisagno e nel Levante cittadino, si inizia a predisporre la rete rinforzata di trasporto anche in centro.

Per questo motivo, da questa sera partiranno i lavori nelle centralissime piazza Portello, piazza Fontane Marose e via XXV aprile. via Interiano, via Cassa di Risparmio, via Sofia Lomellini e via Ettore Vernazza. Ecco tutte le modifiche che scatteranno dalle ore 21 di questa sera e saranno valide almeno fino al 29 agosto

