Christian Comotto è un nuovo giocatore dello Spezia. Arriva in prestito dal Milan

Christian Comotto è un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista classe 2008 ha firmato il suo contratto con il club di via Melara, dopo aver svolto in mattinata le visite mediche. Arriva in prestito dal Milan, che ha scelto le Aquile come il club giusto per far crescere il giovane talento, ancora nemmeno maggiorenne. Fresco della tournée tra Asia e Oceania con i rossoneri, Comotto era tornato in Italia prima del week-end e dopo un paio di giorni di relax è pronto ora a cominciare la sua nuova avventura in maglia bianca.

Sarà la prima esperienza tra i professionisti per il giovane centrocampista, figlio dell’ex difensore Gianluca, una vita in Serie A tra Torino e Fiorentina (tra le altre, ndr). In grado di giocare sia da regista che come mezzala, studierà alle spalle di Salvatore Esposito e compagni, provando a strappare qualche chance nel corso del campionato.

