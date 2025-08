Coppa Italia Serie D: Cairese alla prova Sestri Levante, Celle Varazze ospite dell’Imperia

Dopo la pubblicazione dei gironi, sono stati resi noti gli accoppiamenti della Coppa Italia di Serie D. Esordio in trasferta per la Cairese, che sfiderà il Sestri Levante. I corsari sono retrocessi l’anno scorso dalla Serie C. Il Celle Varazze affronterà l’Imperia in trasferta. Il primo turno è in programma il 24 agosto alle ore 16. Le due vincitrici si sfideranno al 2^ turno del 31 agosto, quando entrerà in scena il Vado al Chittolina contro la Sanremese.

IL CALDENDARIO

