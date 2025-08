Da Viseggi a Pomara, da Caporacca a Valdilocchi: otto immobili comunali all’asta

Nuove alienazioni immobiliari, il Comune della Spezia mette in vendita otto lotti di proprietà, prossime offerte all’asta pubblica in programma il prossimo 26 settembre 2025. Palazzo civico lo ha stabilito ufficialmente attraverso una determina dirigenziale che approva il bando d’asta e dà il via libera all’iter amministrativo. La decisione si inserisce nel quadro della variazione al bilancio 2025-2027 approvata a giugno dal consiglio comunale, dove era stato previsto l’utilizzo delle alienazioni. In questa circostanza, la lista degli immobili è eterogenea per tipologia e valore: si va da piccoli appezzamenti di terreno fino a fabbricati indipendenti e aree edificabili. Tra i lotti più rilevanti spiccano due terreni in località Pomara, entrambi con potenzialità edificatoria, proposti rispettivamente a 1.117.000 euro (lotto 3) e 966.000 euro (lotto 8).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com