Fontana Piazza Brin, la replica a Cimino: “Ora sarà necessario smontare il mosaico e spendere altri 150mila euro. Risponda su questo e non cambi argomento”

“L’assessore Cimino sa bene che non abbiamo detto nulla di non vero o di inesatto. Due anni, fa con un atto formale appunto, un’interpellanza, chiedevamo di mettere risorse per il restauro della fontana di Piazza Brin: così è avvenuto e ne siamo stati contenti. Dire che era una richiesta del Pd corrisponde a verità. Poi è evidente che le richieste, da qualsiasi parte vengano, debbano essere sostanziate da chi governa, il solo che lo possa fare. Quindi non c’è nulla di strano in quello che è accaduto”. Si apre così una nota diffusa dai consiglieri comunali Pd spezzini Andrea Montefiori e Martina Giannetti in replica a un recente intervento dell’assessore Pietro Antonio Cimino. “La cosa inaccettabile è il modo nel quale il primo restauro (perché di un restauro avrebbe dovuto trattarsi, su assessore, non prenda in giro l’opinione pubblica) è stato compiuto – proseguono i due consiglieri Dem -. Chiunque può verificare le cose che abbiamo scritto. Adesso sarà necessario smontare tutto il mosaico, teoricamente appena restaurato, per mettere mano all’impianto idraulico (lo ha detto lei in commissione consigliare), spendendo una cosetta come ulteriori 150 mila euro. Questa è la fotografia di quello è accaduto e sta accadendo. Risponda su questo, nel merito, non cambi argomento con dichiarazioni utili solo a distrarre l’attenzione di chi segue la vicenda”.

“Per quanto riguarda il voto di astensione in consiglio comunale, era su un provvedimento molto più ampio, che non riguardava solamente la fontana di Piazza Brin, ed è stato motivato nella dichiarazione di voto, nella quale sono stati apprezzati dal Pd alcuni investimenti previsti. Lei conosce bene i meccanismi e le consuetudini consigliari, non cerchi di piegarli a suo favore”, aggiungono Montefiori e Giannetti.

