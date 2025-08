Frattura del pilone tibiale della caviglia, Bandinelli si opera. Da valutare i tempi di recupero

Il giorno della verità è arrivato e per Filippo Bandinelli il responso medico non è stato quello sperato. Il centrocampista dovrà operarsi per una frattura da stress del pilone tibiale della caviglia sinistra, infortunio che lo ha limitato nel finale della scorsa stagione e che gli ha impedito di salire con i compagni di squadra nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. In accordo con lo Spezia, per il centrocampista si era optato per un percorso conservativo, in modo di non sottoporre il giocatore ad un intervento in una fase, quella iniziale, molto delicata per la stagione. Ma i risultati non sono stati quelli sperati e dunque dopo l’ultimo consulto si è deciso di optare per l’operazione.

Bandinelli sarà sottoposto ad intervento nei prossimi giorni, giovedì 7 agosto a San Rossore. Comincerà, in seguito, il percorso riabilitativo, che lo terrà lontano dal campo per un periodo che sarà valutato solo in seguito, ma che rischia di vedere il calciatore a disposizione di D’Angelo solo tra un paio di mesi.

