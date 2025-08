I cinghiali braccano i vigneti della piana di Luni, Marcesini: “Danni ingenti a un mese dalla vendemia”

“A un mese dall’inizio della vendemmia ci troviamo a combattere una battaglia impari che sta causando danni enormi e rischia di mandare in fumo parte del lavoro di un anno”. È quanto denuncia Andrea Marcesini, produttore dell’azienda vitivinicola “La Felce” che, come molti colleghi, è alle prese in queste settimane con il problema del sovrappopolamento dei cinghiali. “Negli ultimi due anni – spiega – nella piana di Luni, nella zona in cui si concentra la maggior parte dell’agricoltura della Val di Magra, c’é stato un incremento mai visto. Le recinzioni non bastano più per difendere i vigneti che sono preda degli ungulati e la Polizia Provinciale, che ha sempre fatto il suo lavoro, non ha numeri sufficienti per intervenire. In seguito alla misure adottate per contenere la peste suina – sottolinea ancora Marcesini – la Regione può operare solo su quanto riguarda l’incolumità pubblica e non con interventi sui danni all’agricoltura”. A questo si aggiunge anche il blocco temporaneo delle attività di depopolamento, almeno fino al 31 agosto, previsto dall’ente regionale a causa dell’esaurimento delle risorse destinate alla gestione e allo smaltimento delle carcasse, tema questo al centro di un’interpellanza presentata dalla consigliera regionale Pd Carola Baruzzo.

“I cinghiali – conclude Marcesini – portano anche al dissesto idrogeologico in altre zone produttive come le Cinque Terre mentre qui producono danni concreti ai vigneti. È una guerra impari e c’è bisogno di interventi concreti per tutelare una produzione che è giustamente un vanto per tutta la Liguria”.

