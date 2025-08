Il Palio e le polemiche: cosa dice il regolamento in caso di affondamento

E’ stato il palio del Canaletto, dominatore anche ieri nel campo di gara della Morin dove i giallorossi hanno sbaragliato la concorrenza, corroborando i pronostici che li vedevano favoriti per la vittoria del centesimo. Ma è stato anche un palio di polemiche anche e soprattutto dopo l’arrivo degli armi sul traguardo: il perché, dalle 20.15 di ieri, è il tema più dibattuto nelle case dei borgatari del Golfo. L’entusiasmo dei tifosi del Canaletto è stato così incontenibile che la barca gialla si è riempita d’acqua sino all’orlo e la cosa ha fatto pensare che la vittoria potesse essere messa in discussione e ne è nato anche un momento di tensione fra opposte tifoserie che ha reso necessario l’intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa. La proclamazione ufficiale della vittoria del Canaletto ha infine sgonfiato tutti gli animi, lasciando spazio alla festa.

