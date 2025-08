La delibera “anti supermercati” nei centri storici verso il voto, Beghin: “Non guardiamo ai marchi, ma alla legge”

Genova. Clima infuocato in aula rossa, a palazzo Tursi, per la commissione convocata per discutere dell’annunciata modifica al piano del commercio, provvedimento con cui la giunta Salis vuole estendere la zona di tutela dei centri storici urbani limitando l’insediamento di supermercati.

Maggioranza e opposizione si sono subito scontrate sulla decisione di ampliare a un chilometro, limite massimo consentito dalla legge regionale, la fascia di tutela. Per l’opposizione la riperimetrazione è stata tracciata in maniera “indiscriminata”, andando a modificare l’attuale assetto del piano del commercio firmato dalla giunta Piciocchi e presentato ad aprile: “È come se avessero preso un compasso e tracciato un raggio di un chilometro, senza ratio – sottolinea l’ex assessora al Commercio, Paola Bordilli – Con questa variante il piano non ferma la grande distribuzione: sono andati a tutelare eccessivamente alcune zone e ne escludono altre, lavorando in fatto in fretta e furia invece di ragionare”.

