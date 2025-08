La partita del cuore torna a scaldare l’estate: Lunisiana Soul vs Nazionale cantanti. Ecco chi ci sarà!

Squadra che vince… non si cambia. Oppure sì! Si è rivelata efficace l’edizione 2024 de “La partita del cuore” capitanata da Zucchero Fornaciari e organizzata dal Comune di Pontremoli e dalla Nazionale cantanti allo Stadio Lunezia, nel mese di agosto. E quindi perché non replicare l’esperienza? Parola d’ordine: beneficenza. Si è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti per partecipare ad una serata a base di sport, solidarietà e spettacolo. Lunedì 11 agosto, alle 20.45, scenderanno in campo la Lunisiana Soul, capitanata da Zucchero, e la Nazionale cantanti. Questi i primi nomi che sono stati divulgati e che fanno parte della scena artistica nazionale: Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Bnkr44, Sal Da Vinci, Moreno e Nicolò Filippucci.

Dopo il successo della 34esima edizione de La Partita del Cuore che si è tenuta all’Aquila lo scorso 15 luglio con la Nazionale politici, la Lunigiana torna protagonista di questo grande appuntamento. Il ricavato sarà devoluto ad Aldi (Associazione lunigianese disabili) e della fondazione “Il domani dell’autismo”. Si prospetta quindi una serata piena di emozioni e divertimento, insieme a tanti nomi di spicco che hanno aderito con entusiasmo e positività. Una grande occasione che ha come scopo quello di sensibilizzare il grande pubblico sulle difficoltà vissute da molte famiglie e per dare un’opportunità di vivere un evento fatto di solidarietà e generosità. Partner dell’evento sarà Radio Bruno. Per info e acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/events/Sport/25208/la-partita-del-cuore-lunisiana-soul-vs-nazionale-italiana-cantanti.

