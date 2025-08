Infortunio sul lavoro questa mattina alle 11.30 circa in via dei Devoto a Lavagna. Un operaio sessantenne si è procurato una ferita alla gamba con il flessibile. E’ intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Lavagna. L’uomo, giudicato in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo dopo il tamponamento della ferita, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.

» leggi tutto su www.levantenews.it