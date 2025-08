L’infiorata itinerante del San Terenzo vince la sfilata. Botta e risposta tra le borgate che appoggiano il ricorso e il Canaletto

L’infiorata itinerante e il carro dedicato alla pace del San Terenzo hanno convinto appieno la giuria. Così la borgata si è aggiudicata un premio importante: quello per la sfilata del centesimo Palio del Golfo. Tutti i premiati si sono alternati sul palco di Piazza Europa, in una serata condotta da Selene Ricco e Federico La Valle. Sempre per la sfilata, il secondo gradino del podio è andato alla borgata del Canaletto, con la sua grande festa ricca di cento candeline danzanti, pacchi regalo, patatine e una torta di tre piani. Terza classificata è Porto Venere, con il suo messaggio di coraggio, identità e prestigio. La proposta di matrimonio di Thomas ad Alessia ha fatto ancora emozionare.

Tanti premi per le borgate che si sono distinte non solo domenica alla Morin, ma durante tutto l’anno. Le celebrazioni hanno riguardato anche le categorie donne, junior e senior. Proprio su quest’ultimo premio, le polemiche sono state tantissime, ma già in serata qualcosa si è mosso, e l’ultimo verdetto spetterà comunque al giudice unico. Tornando ai vari riconoscimenti, dopo due anni di stop, i migliori sgabei del Golfo sono stati scelti in ordine, a Le Grazie (alla borgata va anche il premio speciale dello sgabeo ripieno), Cadimare e Marola. La conferma arriva dagli esiti di “Master chef sgabeo”, che per la prima volta ha un suo gonfalone, realizzato da Beatrice Orlandi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com