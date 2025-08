Mafia cinese, 13 arresti in tutta Italia: perquisizioni anche a Genova e in Liguria

Genova. In seguito a un’operazione su vasta scala della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio centrale operativo (SCO) per contrastare la criminalità organizzata cinese in Italia, a Genova sono stati eseguiti numerosi controlli e indagini. L’operazione ha interessato diverse città del Paese, tra cui il capoluogo ligure, dove le forze dell’ordine hanno concentrato gli sforzi per contrastare reati come l’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e del lavoro, la contraffazione, il traffico di stupefacenti e la detenzione illegale di armi.

A livello nazionale, il bilancio dell’operazione è di 13 persone arrestate, 31 denunciate, sanzioni amministrative per un totale di 73.382 euro e il sequestro di 22.825 euro. Questi numeri sono il risultato di indagini approfondite, condotte dalle squadre mobili locali su impulso dello SCO, che hanno permesso di identificare persone e luoghi legati ad attività illegali, con particolare attenzione a quelle produttive e commerciali gestite dalla comunità cinese.

» leggi tutto su www.genova24.it