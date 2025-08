Palio del Golfo: perché cede la tribuna, un malore e un mini black out rallentano i fuochi

Il giorno dopo, su Passeggiata Morin, le acque sono calme, tra i flutti galleggia ancora qualche pezzo di plastica. Qua e là, sul molo, compare una bottiglia di birra in vetro. Sotto il sole di agosto troneggia anche la tribuna di stampa e autorità, fatta evacuare ieri sera poco prima della gara senior a causa di un cedimento. Non è ancora il momento per fare un bilancio definitivo del Palio del Golfo, ma si può riavvolgere velocemente il nastro per fare il punto su una giornata intensa, scandita da fumogeni, imprevisti e ritardi, soprattutto nella parte finale. Gli spezzini sono rimasti con il naso all’insù, attendendo trenta minuti per il primo scoppio, con lo spettacolo che a metà sembrava essersi interrotto, per poi salutare il giorno delle gare. Le cause sarebbero da attribuire a un malore di una spettatrice e, successivamente, alla corrente saltata per un disservizio alla linea elettrica, dovuto al maltempo delle scorse settimane. Intanto, questa sera, dalle 21, partirà la cerimonia delle premiazioni e il centesimo Palio andrà in archivio, anche se le celebrazioni termineranno ufficialmente con le Frecce Tricolori domenica prossima. Ma prima di passare ai dettagli di quanto accaduto ieri, è bene ricordare che sono disponibili le fotogallery dello storico fotografo di Città della Spezia Stefano Stradini dedicate alla gara e alla sfilata. Un momento per rivivere un po’ i giorni precedenti alla giornata di ieri, sicuramente molto intensa per tutti.

Tornando alla giornata di ieri, superati i momenti di preoccupazione per i due vogatori di Cadimare e Canaletto che sono dovuti ricorrere ai sanitari – per un malore a fine gara e per il contatto alla gola con un remo –, il cedimento della tribuna è avvenuto attorno alle 19.15, quando l’attesa era alle stelle. Soprattutto sul lato della stampa, dove la visuale era migliore, il carico c’era. Molte le personalità presenti, compreso il ministro alle Politiche del mare, Nello Musumeci, oltre ai cronisti che, mentre lavoravano, hanno sentito letteralmente la pedana sobbalzare. Poco dopo, si è verificato il secondo cedimento, con la pedana centrale che, come si vede anche in foto, si è come “imbarcata”. Sono state fatte tutte le verifiche del caso ed è stato stilato un report dell’accaduto. Il parziale cedimento della struttura sarebbe da imputare allo spostamento delle zeppe, o piedini. La situazione potrebbe essere stata causata dall’eccessivo carico e dalle conseguenti oscillazioni, anche se si è ipotizzato che la causa possa essere l’effetto delle forti raffiche di vento delle scorse settimane.

