Rapallo: cercano ragazzo russo, ma lui era a prendere il sole

Momenti di apprensione oggi pomeriggio attorno alle 16.30 a San Michele di Pagana. Un turista russo di 17 anni era sceso a fare il bagno ed i genitori lo avevano perso di vista. Temendo il peggio, hanno dato l’allarme. Sul posto un’ambulanza, carabinieri, vigili del fuoco. Il giovane era però risalito e stava prendendo il sole in via Da Pagana, poco distante dal punto in cui si era tuffato in mare,

Qualcosa di analogo era accaduto giorni fa Chiavari dove si cercava un uomo ritenuto scomparso: era ricoverato in ospedale.

