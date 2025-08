Rapallo: letture sotto l’ombrellone, ecco i consigli dei giurati del Premio BPER Banca

Dall’ufficio stampa

I giurati del Premio Rapallo BPER Banca 2025, riconoscimento dedicato alle migliori scrittrici italiane di narrativa e saggistica, promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, condividono con il pubblico alcuni consigli di lettura per accompagnare l’estate con storie capaci di ispirare, emozionare e far riflettere. Con questi suggerimenti prende così idealmente avvio il percorso che condurrà il pubblico verso la Cerimonia di Premiazione finale in programma il prossimo 8 novembre a Rapallo.

