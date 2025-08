“Roots of the Moods” al Castello San Giorgio

L’estate musicale spezzina si arricchisce di un evento imperdibile nell’ambito del XX Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, curato dalla Società dei Concerti. Martedì 5 agosto, alle ore 21:15, il suggestivo Castello San Giorgio aprirà le sue porte per accogliere il pubblico nella sua meravigliosa terrazza panoramica, da cui si gode una vista unica sulla città e sul Golfo, cornice ideale per una serata all’insegna della grande musica. Protagonista della serata sarà il Lorenzo Cimino 4et, un progetto musicale fresco e vibrante, pronto a presentare il suo debutto discografico, “Roots of the Moods”. La band, nata dall’unione di musicisti accomunati da una profonda passione e dal desiderio di esplorare nuovi orizzonti sonori, promette un’esperienza d’ascolto unica.

La formazione del quartetto vede Lorenzo Cimino alla tromba, Edoardo Cimino alla chitarra, Gianni Grondacci al basso e John De Martino alla batteria. Insieme, questi talenti creano un mix raffinato di jazz, fusion e influenze moderne, distinguendosi per la forte intesa musicale, l’energia contagiosa delle loro esibizioni dal vivo e la straordinaria capacità di trasportare l’ascoltatore in un viaggio sonoro unico ed emozionante. “Roots of the Moods” è un invito a lasciarsi avvolgere da sonorità innovative, radicate nella tradizione ma proiettate verso il futuro.

