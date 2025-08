Sorpresi con il borsone in mano mentre saccheggiano auto di un turista: arrestati dalla polizia locale

Genova. Durante un pattugliamento in piazza Santa Fede, gli agenti della Locale, hanno notato tre soggetti, due uomini e una donna, italiani e già noti alle forze dell’ordine per specifici reati contro il patrimonio. Il gruppo si è diviso e due di loro, un uomo e una donna, si sono diretti verso la zona della Nunziata per poi proseguire su via Brignole De Ferrari.

Sul posto gli agenti hanno individuato un’auto con targa straniera, già aperta, dalla quale i due stavano asportando un borsone: colti in flagranza di reato, sono stati immediatamente arrestati. La refurtiva è stata recuperata.

