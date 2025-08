Tutti al santuario per una domenica d’agosto insieme all’ombra degli alberi

Tante collane di nocciole al collo nella prima domenica d’agosto a Vernazza. Si è celebrata ieri la tradizionale festa della Madonna del Santuario di Nostra Signora di Reggio. Una giornata che è sempre attesa sul calendario religioso e civile locale. La fede può affievolirsi, ma il desiderio di convivialità e il sentimento di comunità resta. Anche questo 3 agosto il sagrato si è riempito di adulti, giovani e bambini per il tradizionale pranzo all’ombra di lecci, cedri e cipressi. Gli abitanti, dopo la tradizionale processione del sabato, la domenica sono accorsi al Santuario e terminate le funzioni religiose si sono fermati a mangiare sul piazzale. Come ricorda Enzo Resasco, all’interno del santuario si trova una venerata immagine della Madonna Nera con il Bambino, nota anche come “l’Africana”. Nonostante la leggenda la attribuisca a San Luca o addirittura ai crociati tornati dalla Terra Santa, gli studi dicono che è opera di un artista della scuola genovese‑toscana del XIV secolo. Questa immagine è considerata miracolosa: a partire dal 1615 si iniziò a documentare numerose guarigioni attribuite al suo potere intercessorio, e fu incoronata solennemente nel 1853. Per rifocillare i pellegrini, non mancano mai le bancarelle che vendono collane di nocciole, che qualcuno colleziona, a testimonianza di una devozione che è un frammento di memoria collettiva, segno tangibile di una tradizione sempre viva.

