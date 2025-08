Albenga. E’ stato trasportato in codice rosso, in codice rosso a Pietra Ligure, il bambino di 9 anni che si è sentito male in spiaggia ad Albenga.

Immediato l’intervento dei sanitari per prestare al piccolo le cure necessarie. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Alassio e l‘automedica del 118.

» leggi tutto su www.ivg.it