Ancora aperta la “caccia” ai lavoratori del turismo, oltre 180 posti disponibili in tutti i settori

Portieri notturni, cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, baristi, camerieri di sala e camerieri ai piani. Queste sono solo alcune delle figure professionali, ancora richiestissime in piena stagione turistica. Una “caccia” che non si arresta anche guardando gli annunci di lavoro della settimana. Le proposte per questi lavoratori continuano a comparite tra i 184 posti pubblicati sul sito del Centro per l’impiego della Spezia e Sarzana. Oltre a queste figure sono in elenco possibilità in tutti i settori economici quindi nel commercio, nautico e navale, logistica e trasporti.

Le proposte di contratto sono a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon cv è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio cv Europass: https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv

