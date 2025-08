Super serata a Camogli. Sul palco allestito in piazza Colombo due talenti: Andrea Bacchetti e Dado Moroni in “Two pianos one soul”. Concerto atteso da molti e per un pubblico amante di classica e jazz. Tra il pubblico il vicesindaco Lorenzo Ghisoli; Paolo Terrile, presidente del consiglio comunale con delega alla Cultura; Cristina Gambazza ed Emanuela Caneva, assessori.

foto Consuelo Pallavicini

