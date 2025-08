Campasso e Certosa, Romeo (PD): “Serve un impegno comune contro il transito di merci pericolose e per la rigenerazione urbana e i risarcimenti”

Genova. “La Giunta regionale continua a restare in silenzio di fronte a una questione cruciale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Nessuna risposta è arrivata alla mia richiesta di chiarimenti sul protocollo d’intesa per escludere il transito di merci pericolose lungo la linea ferroviaria del Campasso, né sull’impegno a ripristinare i fondi destinati alla rigenerazione urbana dei quartieri di Campasso e Certosa”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Federico Romeo, al termine dell’interrogazione presentata in aula.

“Eppure, un’interlocuzione con il Commissario per l’opera, Calogero Mauceri, si è già svolta – prosegue Romeo – È chiaro che questa non può essere una battaglia lasciata solo alle amministrazioni locali: serve un’azione corale e condivisa. Parliamo della sicurezza di interi quartieri e della vivibilità di una zona che da anni subisce pesanti disagi. La Regione deve assumersi le proprie responsabilità e attivarsi affinché, in tempi rapidi, venga sottoscritto il protocollo d’intesa necessario a bloccare il transito di merci pericolose lungo il tracciato dell’ultimo miglio ferroviario, che attraversa Campasso e Certosa”.

