Centrale operativa unica, Cna Savona: “Si smantella un modello efficiente per logiche di risparmio”

Savona. “Temiamo che l’accentramento comprometta la tempestività e l’efficacia degli interventi, specialmente nelle realtà più decentrate della nostra provincia”. Così il presidente di CNA Savona, Matteo De Ambroggi, sull’accorpamento delle centrali operative del 118.

“La Regione Liguria ha annunciato l’istituzione di una centrale operativa unica del 118, che andrà a sostituire le cinque attualmente presenti sul territorio (una per provincia, più quella del Tigullio). Si tratta di un cambiamento che, se da un lato è presentato come un’ottimizzazione gestionale, dall’altro ha sollevato molte preoccupazioni nella cittadinanza savonese, nelle associazioni e tra gli operatori del settore sanitario. La nuova organizzazione, infatti, accentra in un unico punto decisionale tutte le richieste di emergenza sanitaria per l’intera regione. Sebbene sulla carta ciò non debba comportare differenze per i cittadini, nella pratica diversi esperti locali mettono in guardia rispetto ai rischi di disfunzioni nei rapporti tra centrale, mezzi di soccorso e istituzioni locali, soprattutto nei casi più critici come infarti, incidenti gravi o calamità naturali”.

