Chiavari: “Dopo il richiamo, convocato il Consiglio comunale”

Da Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi, Giovanni Giardini, Nicola Orecchia, consiglieri comunali d’opposizione in Chiavari

È stato necessario il nostro sollecito di ieri, perché il Presidente del Consiglio, Antonio

Segalerba, convocasse finalmente il Consiglio Comunale, richiesto dalla minoranza

compatta, già il 18 luglio scorso e che doveva essere fissato per il 7 agosto.

Meglio tardi che mai!

Confidiamo che l’ora tarda cui è stata convocata la riunione consiliare non impedisca, come

già successo le scorse volte, di interrompere anzitempo la discussione, ma di poter trattare

tutte le pratiche all’ordine del giorno, comprese quelle proposte dalla minoranza.

Abbiamo, infatti, chiesto questo Consiglio Comunale Straordinario per approvare con

urgenza l’ordine del giorno che impegni il Sindaco e la sua Giunta a dire NO

definitivamente alla vendita delle quote Iren Acqua Tigullio S.p.A., e non solo mediante

comunicazioni contraddittorie sui mass media o sui social, che venivano sistematicamente

smentite dagli atti amministrativi assunti da questa Giunta per portare avanti la vendita.

Sarà anche l’occasione per chiarire come mai, a fronte di oltre un milione di euro di utili

ricavati dalla Società nel 2024, al Comune ne siano spettati solo 30.000,00 € e non 200.000,00

€, come risulta dai verbali che ci sono stati forniti, dopo ben quattro mesi, solo dopo

l’esposto al Prefetto e al Difensore Civico.

Inoltre, dopo le esternazioni del Sindaco sulla riapertura del Tribunale di Chiavari, con un

nuovo ordine del giorno abbiamo chiesto di impegnare il Primo Cittadino a seguire il

percorso indicato dalla Commissione di scopo per la riapertura del Tribunale del Tigullio,

mettendo a disposizione gli spazi nel nuovo Palazzo di Giustizia e predisporre un progetto

serio da inviare al Ministero, invece, di continuare a scrivere letterine al ministro Dott. Carlo

Nordio, come i bambini chiedono i regali a Babbo Natale.

Confidiamo, poi, di poter trattare anche tutte le altre interpellanze e mozioni della

Minoranza che non sono state ancora affrontate, a causa dell’interruzione anticipata

dell’ultimo Consiglio Comunale, in cui, visto la convocazione in orario lavorativo, sono

venuti a mancare i consiglieri della stessa Maggioranza.

Si tratta di materie di estrema importanza ed urgenza, come la messa in sicurezza del

Torrente Rupinaro, (ferma ingiustificatamente da troppo tempo), le problematiche emerse

nelle nuove difese a mare che hanno reso di fatto inaccessibili e pericolose le nostre spiagge

libere e private, la decisione di interdire il traffico nel centro cittadino con l’introduzione di

una ZTL senza un preventivo Piano Urbano del Traffico né una condivisione con le

categorie commerciali, le varianti al piano urbanistico comunali che riportino

definitivamente il depuratore dalla colmata mare a Preli (come votato all’unanimità), il

progetto nell’ex Area Rissauto di Via Bontà, i parcheggi per i motorini, i lavori di

manutenzione sulla strada per Maxena-Sanguineto-Campodonico, ecc..

