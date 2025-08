Genova. Si sono concluse ieri nel tardo pomeriggio, le operazioni di ricerca di eventuali persone coinvolte, nel crollo avvenuto domenica pomeriggio in via delle Fabbriche a Voltri dove un capannone industriale in disuso è crollato sotto il peso di sé stesso.

Le ricerche per fortuna hanno dato esito negativo: nessuna persona quindi è rimasta coinvolta e ferita nel crollo della struttura.

