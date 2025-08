Dehors in centro storico, Giannetti e Montefiori: “Fenomeno da governare con attenzione: mette a rischio l’identità stessa della città”

“Nei giorni scorsi è comparso in Piazza Saint Bon un nuovo, immenso dehors. Una struttura che riduce la visuale sulla piazza e sottrae libero spazio ad un luogo di pregio e molto frequentato e vissuto della città. Capiamo la necessità per i pubblici esercizi di avere spazio esterno, ci mancherebbe. Lo sviluppo della ristorazione è anche frutto di scelte importanti quali la pedonalizzazione del centro storico, tanto osteggiata dal centrodestra. Scelte fatte in un momento nel quale occorreva sostenere la diversificazione dell’economia locale, a fronte della crisi dell’industria di Stato. Oggi crediamo sia il momento di mettere ordine e regolamentare maggiormente l’installazione dei dehors su suolo pubblico”. Lo affermano in una nota i consiglieri del Partito democratico Martina Giannetti e Andrea Montefiori, chiedendo all’amministrazione di rivedere le politiche in termini di arredo urbano.

“Occorre evitare la progressiva ostruzione delle pubbliche vie, intervenendo sul regolamento che norma questa fattispecie. La modifica introdotta due anni fa rafforzava ulteriormente la possibilità di concedere spazio esterno in relazione alla superficie interna, consentendo dehors delle dimensioni di quello che sta prendendo corpo in Piazza Saint Bon. Cosa farà il Comune della Spezia se arriveranno agli uffici numerose richieste per grandi strutture esterne a servizio di nuove attività ? L’amministrazione pensa che sia utile alla città il possibile moltiplicarsi di situazioni come quella di Piazza Saint Bon?”, domandano Giannetti e Montefiori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com