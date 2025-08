Ferragosto 2025, Coldiretti Liguria: “Agriturismi sempre più apprezzati per vacanze brevi e sostenibili. È l’effetto della destagionalizzazione”

Liguria. Vacanze più brevi, più vicine e sempre più esperienziali. È questa la fotografia del Ferragosto 2025 in Liguria, dove l’entroterra e gli agriturismi si confermano “una meta apprezzata da chi sceglie di trascorrere qualche giorno di relax senza allontanarsi troppo da casa, puntando su natura, buon cibo e autenticità” secondo Coldiretti.

Secondo un’analisi Coldiretti/Ixè, sono 18,6 milioni gli italiani in viaggio ad agosto, ma cambiano le modalità: il 34% opterà per vacanze brevi (4-7 giorni), un altro 13% si limiterà a un massimo di tre giorni. La durata media delle vacanze si è ridotta rispetto a dieci anni fa. In Liguria, questo trend si traduce in prenotazioni brevi ma frequenti negli agriturismi, con soggiorni che raramente superano le tre notti.

