Finale, Alessi: “Sensazioni positive, c’è voglia di fare un’ottima stagione”. Belvedere: “Siamo molto fiduciosi”

Finale Ligure. La partenza della preparazione è sempre un momento importante per iniziare a prendere confidenza sotto gli aspetti più diversi in vista dell’annata sportiva. Il Finale ha tante motivazioni per affarcciarsi alla nuova stagione e lo fa con un profondo rinnovamento in campo e in panchina con lo staff tecnico di mister Diego Alessi.

Il tecnico giallorossoblù ha parlato ai microfoni del club: “Le sensazioni sono positive, sono tanti ragazzi che hanno tanta voglia per quello che ho visto ià negli allenamenti precedenti all’inizio di oggi, dove praticamente volevano solo mettere su un po’ di gamba per non arrivare ad oggi proprio senza niente. I ragazzi secondo me hanno volontà di fare un’ottima stagione, si vede subito anche dall’allenamento di oggi. Sia i nuovi che quelli che sono rimasti. La voglia sarà una cosa che ci deve accompagnare per tutta la stagione”.

