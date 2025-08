“Giulia Cantarutti, animali in luce, tra simbolismo e realtà”, mostra al Circolo Fantoni

Da giovedì 7 a domenica 31 agosto l’Associazione Culturale Fantoni (Galleria Adamello 31, La Spezia) ospiterà la mostra “Giulia Cantarutti, animali in luce, tra simbolismo e realtà”, a cura di Francesco Millepiedi.

“Giulia Cantarutti è un’artista che indaga il curioso mondo degli animali, in maniera innovativa. La storia dell’arte infatti fornisce vari esempi di autori che illustrano l’animale come figura centrale della produzione artistica, di questo sono testimoni grandi pittori come Albrecth Durer e Jacopo Ligozzi – leggiamo nella nota di presentazione della mostra -. Nella contemporaneità Cantarutti crea atmosfere enigmatiche e inquiete legate forse a quel simbolismo che nei secoli l’uomo ha attribuito alle varie creature della natura. I volatili, spesso rappresentati dall’artista, vengono associati all’idea di libertà e trascendenza, ma anche di saggezza, come nel caso della civetta, oppure di rinascita, concetto attribuito simbolicamente al pavone e alla mitologica fenice. L’artista toscana non descrive l’animale con un intento anatomico o puramente rappresentativo, ma mira a porre una luce in un mondo di buio mistero. Cantarutti è capace di immergere lo spettatore in un’atmosfera di mistero e di meraviglia, di stupore e curiosità, un’artista da conoscere, comprendere e in seguito apprezzare per la sua innovativa maniera di descrivere la natura”.

L’naugurazione si terrà giovedì 7 agosto alle 19:30. A presentare l’esposizione, l’artista Cantarutti e il curatore Millepiedi. La mostra è patrocinata dal Museo Ugo Guidi, e sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00. Ingresso libero. Per info contattare il numero 0187 178 0909

