Inizia la Soffitta nella Strada, le modifiche alla viabilità

In vista della tradizionale “Soffitta nella Strada”, in programma dall’8 al 24 agosto, il Comune di Sarzana ha predisposto importanti variazioni alla viabilità nel centro storico, per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e tutelare l’incolumità pubblica. Con l’ordinanza n.193 del Comando della Polizia Locale, è stato istituito il divieto di transito e sosta in numerose vie e piazze del centro, tra cui via Fiasella, via Cattani, piazza Calandrini, piazza Niccolò V, piazza Cittadella, via Mazzini e l’area pedonale di piazza Matteotti. I divieti saranno in vigore dalle 7 del mattino di venerdì 8 agosto fino alle 12 di lunedì 25 agosto.

Ulteriori restrizioni saranno applicate ogni giorno tra le 17:00 e le 23:59, con deviazioni del traffico in via Torrione San Francesco, divieti in via Mascardi e limitazioni in via Marconi (aperta solo ai residenti). L’accesso per carico e scarico merci sarà consentito solo in fasce orarie ben precise, dalle 7:00 alle 14:00 e nella notte tra il 24 e il 25 agosto per lo sgombero finale delle aree occupate. Infine, è stata sospesa la rimozione per pulizia strade in via Garbusi, via Cadorna e piazza Vittorio Veneto per tutta la durata della manifestazione.

