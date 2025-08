Isola ecologica al Lagaccio, oltre i rifiuti un’area verde per il quartiere ma la protesta non si placa

Genova. “Ci state solo indorando la pillola”, “Costruire un centro di raccolta rifiuti vicino a un centro polisportivo e a un parco giochi per bambini è insensato”, “Lo facessero a Nervi o ad Albaro”. Sono alcune delle contestazioni arrivate da alcuni dei cittadini che hanno partecipato, come pubblico, nel pomeriggio, alla commissione del municipio Centro Est dedicata al progetto dell’isola ecologica e del polo per l’economia circolare di Amiu in via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio.

Un mese dopo un’accesa assemblea pubblica il tema è stato affrontato in una sede istituzionale. Il presidente della commissione, Davide Toso, in apertura di seduta ha ribadito la contrarietà del territorio all’intervento finanziato da fondi Pnrr. Alla commissione presente anche la presidente del municipio Centro Est Simona Cosso, le assessore comunali ad Ambiente e rifiuti e Urbanistica, Silvia Pericu e Francesca Coppola, e l’ex presidente del municipio Andrea Carratù.

