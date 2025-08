Kevin Manfredi, show nel Mondiale Endurance a Suzuka: il podio è sfiorato

Il Mondiale Endurance sbarca in Giappone per il terzo round della stagione 2025, sull’iconico circuito di Suzuka: un tracciato lungo ben 5,5 km con 21 curve, che tra caldo torrido, umidità e andamento sinuoso non concede mai un attimo di respiro.

Quella del 2025 è la 46ª edizione della 8 Ore di Suzuka, considerata “la gara delle gare”: l’evento motociclistico più prestigioso al mondo per le competizioni giapponesi e internazionali. A confermarne l’importanza, il main sponsor dell’evento è Coca-Cola.

Kevin Manfredi è arrivato in Giappone subito dopo il weekend del Campionato Italiano, senza nemmeno il tempo di recuperare dal jet lag: già mercoledì era in pista per le prime sessioni di prove libere, chiuse con questi risultati in Superstock: P1 – P2 – P4 – P1.

A Suzuka è raro vedere piloti Europei più veloci dei colleghi giapponesi, ma ogni tanto succede, come nel caso di Zarco, Locatelli e, quest’anno, Kevin. Nelle qualifiche ha infatti fermato il cronometro su un incredibile 2’07”6, tempo record per la categoria Stock, che ha regalato al Team Kaedear – Rac41 la seconda posizione in griglia di partenza. Solo Kevin e Hikari Okubo sono riusciti a scendere sotto il muro del 2’08”, una prestazione che ha sorpreso tecnici e piloti giapponesi, oltre allo stesso Zarco, con cui Kevin si è scambiato i complimenti.

Kevin: “Dopo i pre-test a Suzuka mi sentivo in gran forma: il feeling con la CBR arrivata direttamente da Honda Japan era ottimo. Nelle libere ho lavorato più sul passo gara che sul tempo, cercando di adattare il mio stile per faticare il meno possibile in gara. Qui il tracciato è lungo e tortuoso, e i consumi sono bassissimi rispetto alle piste europee: gli stint erano di circa 30 giri e, con caldo e umidità, diventano infiniti.

In qualifica 2 il team mi ha messo a disposizione una gomma da tempo: l’ho sfruttata oltre le mie aspettative. Al primo giro lanciato ho segnato subito un ottimo crono, mentre nel secondo tutto è stato perfetto: linee, velocità, scie e il risultato ha stupito anche la squadra.

In gara siamo partiti forti, restando in lotta per la prima posizione nelle prime tre ore, per poi allungare sugli inseguitori. Purtroppo, alla quarta ora, un errore del mio compagno ci ha fatto scivolare oltre la decima posizione. Nei miei stint successivi ho mantenuto un passo da vittoria e, grazie al lavoro di tutto il team, abbiamo chiuso quinti. Il podio qui è un sogno che dovrò rimandare: mi dispiace perché occasioni così non capitano spesso, ma voglio essere positivo. I punti guadagnati ci hanno riportato in seconda posizione dopo il ritiro in Belgio, riducendo il distacco dal leader del campionato. Sono molto soddisfatto della mia prestazione: mi sento in gran forma e pronto per la battaglia finale.”

