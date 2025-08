Dall’ufficio stampa

Angelo Desideri vince la quarta edizione di “The Busking Contest”, il primo contest in Italia dedicato a musicisti e cantautori di strada. Anche quest’anno è un artista torinese a vincere. Angelo porta a casa il Premio Cappello, del valore di 1.000 euro, più l’esibizione al Ferrara Buskers Festival Preview, al festival “Di strada in strada” (FC) per tre giornate consecutive e al festival Di Piazza in Piazza (CS).

