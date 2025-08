“Meriggiare – La poesia di Montale tra musica e paesaggio”, a Monterosso una serata tra versi, canto e note

A cento anni dalla sua prima raccolta di poesie, Ossi di seppia, e a cinquanta dal Nobel per la letteratura, Monterosso ricorda Eugenio Montale con più manifestazioni. Tra queste si approssima il reading con accompagnamento musicale Meriggiare – La poesia di Montale tra musica e paesaggio, in programma venerdì 8 agosto alle ore 21,30, presso il Molo dei pescatori a Monterosso, organizzato dalla Pro Loco di Montererosso, col patrocino del Comune: l’attore Sandro Tore leggerà e commenterà le poesie del poeta, la soprano Debora Tresanini interpreterà arie liriche e non solo, la polistrumentista Ilaria Biagini accompagnerà e interpreterà le varie fasi della performance.

Ilaria Biagini, diplomata al Conservatorio di Firenze in pianoforte e flauto traverso, è una polistrumentista e compositrice. Prosegue i suoi studi a Cuneo, dove si laurea con lode in Canto jazz, e alla Spezia, dove consegue la laurea in Composizione jazz. Ha fatto parte di diversi progetti musicali, registrando numerosi album ed esibendosi dal vivo in teatri e festival. Dal 1997 accompagna Roberto Vecchioni nei tour e nelle registrazioni. Nel 2011 pubblica il libro Quando la musica è donna (Marco Del Bucchia ed.) Nel 2013 pubblica l’album Freedom (OceanTrax) e nel 2024 L’arte di baciare, omaggio a R. Vecchioni (udb C.R). Sandro Tore, attore, regista, drammaturgo, si è laureato con lode alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna in Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo. Ha recitato nei più importanti teatri italiani. Negli ultimi anni ha interpretato diverse parti in produzioni cinematografiche ed ha affiancato l’attività teatrale a quella di formatore. Debora Tresanini, diplomata con lode al Conservatorio Arrigo Boito di Parma in canto lirico, ha collaborato con prestigiosi festival, tra cui il Festival Verdi e Lenz Fondazione di Parma, ha vinto nel 2024 il Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Città di Massa. La sua attività spazia dalla musica lirica a quella contemporanea, alla sperimentazione teatrale e all’insegnamento del canto.

