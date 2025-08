Natale: “Regione si attivi fattivamente presso Università e ministero perché Spezia non perda corso di laurea in Fisioterapia”

“La risposta ottenuta oggi dalla giunta regionale in merito alla ventilata chiusura del corso di laurea in fisioterapia del Felettino non ci tranquillizza affatto. È positivo che l’assessore competente condivida con noi la necessità di preservare il polo spezzino, ma un generico impegno non è sufficiente”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, consigliere e segretario regionale del Partito democratico, in riferimento all’interrogazione sul menzionato corso di laurea oggi da lui illustrata in Consiglio regionale. “Regione Liguria si deve attivare fattivamente presso l’Università di Genova e presso il ministero competente del governo Meloni per garantire che la Spezia non perda il corso di laurea in fisioterapia – prosegue Natale -. Innanzitutto, sarebbe auspicabile comprendere sulla base di quali analisi Anvur, l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, lo ritenga non sostenibile. Noi sottolineiamo invece il grande apprezzamento da parte degli studenti, con medie vicino al 90% di occupati negli anni successivi alla laurea. Costringere giovani spezzini a doversi spostare verso Genova oppure verso Emilia e Toscana per formarsi in fisioterapia avrebbe ricadute negative su molte famiglie. Auspichiamo che la Regione passi dalle parole ai fatti”.

