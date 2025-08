Nuova lettera del Comitato per la dismissione di Panigaglia: “Truck loading va sospeso immediatamente”

Nuova lettera del “Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia” inviata alle autorità nazionali e locali per la richiesta di sospensione immediata del truck loading. Nell’introduzione il comitato chiede apertamente “di revocare subitaneamente tutte le autorizzazioni e di attivare senza indugio le procedure affinché siano dismessi lo stabilimento di Panigaglia e le attività ad esso collegate”.

“La missiva – spiegano – prende spunto dall’Articolo 3 dell’Ordinanza, che manleva l’Autorità marittima da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall’inosservanza dell’Ordinanza n. 178/2025 “M/N RO-RO “GREENWAVE” – trasporto di autobotti dal Seno di Panigaglia al Molo ex ENEL”. E ciò per il Comitato è la manifesta ammissione che il truck loading aggrava ancor di più la pericolosità dello stabilimento di Panigaglia e mette a repentaglio i fruitori del Golfo e della viabilità cittadina”.

