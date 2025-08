Question time sull’agitata domenica del Palio, Crovara: “Figuracce e una tragedia sfiorata, chi doveva controllare?”

I fumogeni il giorno del Palio del Golfo, il cedimento della tribuna di autorità e stampa finisce in un question time. Questa l’azione della consigliera comunale, capogruppo di Italia viva e in opposizione, Gabriella Crovara dopo i fatti che hanno agitato non soltanto le acque in passeggiata Morin la prima domenica di agosto.

La consigliera, in una nota, riporta la sua esperienza personale e quanto accaduto anche all’onorevole Raffaella Paita. Durissime le parole di Crovara che sottolinea: “Quanto accaduto è gravissimo e poteva avere conseguenze molto più gravi”.

Il resoconto di Crovara parte dall’inizio: “Un centenario del Palio da ricordare per la figuraccia con la cittadinanza e per la mancanza totale della sicurezza sulla tifoseria. Erano fuori controllo ancora prima della gara, lattine di birra lanciate in direzione del pubblico, e fumogeni che hanno provocato un intenso fumo in direzione dei presenti. Il peggio è accaduto sul lato sinistro della tribuna dove erano ospiti il ministro del Mare, parlamentari e senatori del territorio. Un frammento ha colpito la senatrice Raffaela Paita che per fortuna ha subito una lieve bruciatura in quanto protetta dall’abito”.

“Si è sfiorata poi la tragedia, durante la disputa delle borgate, per il cedimento della struttura della tribuna, ero presente, un primo cigolio ” aggiunge Crovara sul cedimento della pienissima tribuna stampa dove gli occupanti, anche di non addetti ai lavori, “venivano immediatamente allontanati dagli addetti alla sicurezza, un secondo cigolio e spaventata sono subito uscita mentre gli addetti alla sicurezza facevano evacuare tutti i presenti”.

“Scriverò subito un question time per chiedere – precisa la consigliera – all’amministrazione chi ha valutato i rischi della sicurezza e se sono stati presi in considerazione: il numero esagerato di persone entrati sul palco, dove c’erano amici di amici della maggioranza, consiglieri della scorsa legislatura. I capigruppo della minoranza per avere diritto all’accesso si sono prenotati con mail inviata al Comune, forse questo non è stato fatto per la maggioranza? Forse troppo peso o forse come avrebbe asserito l’assessore al palio alla stampa, e sarebbe veramente grave, sono stati spostati i sostegni della tribuna”.

“Chi doveva controllare?” chiede Crovara che conclude: “Si è sfiorata una tragedia e nel question time chiederò anche spiegazioni per questo grave accaduto che poteva avere conseguenze molto gravi e per evitare che si ripeta”.

