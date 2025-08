Riccò, Figoli replica all’opposizione sulla manutenzione del territorio: “Lavoro incessante e tangibile, descritto quadro molto ingeneroso”

“Colgo con moto non tardivo ma riflessivo la denuncia del gruppo di opposizione alla carenza di manutenzione al territorio, che descrive un quadro impietoso e anche molto ingeneroso del lavoro che (invece) è incessante e tangibile: ma molto molto difficile!”. Si apre così una nota diffusa da Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo. “In merito al personale, occorre esortare la capogruppo Duce ad evitare distinguo tra l’importanza di un settore rispetto a un altro della macchina amministrativa! Qui da noi, chi timbra il cartellino lo fa con un senso di responsabilità superiore alla media! – prosegue il primo cittadino – Serve anche ricordare che oggi il Comune di Riccò del Golfo di Spezia conta su un numero generico di impiegati significativamente inferiore al passato”.

“Riccò si avvale di professionalità giovani, preparate, nel solco di quella saggia efficienza ed efficacia tipica della storia del nostro Comune: tutto questo nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo! – aggiunge Figoli – Se aver ricomposto gli Uffici tecnici, ridato struttura ad Anagrafe e Servizi amministrativi e finanziari, garantito efficienza nella riscossione dei tributi, rappresenta una colpa: eccomi, lo confesso!!! Se finalmente superiamo le inadempienze ataviche tipiche dei piccoli comuni, così da concorrere (e vincere) bandi strutturali al livello delle grandi amministrazioni del nord è di nuovo una colpa: lo confesso! Quando però omettiamo il salto generazionale che ha determinato l’abbandono delle campagne, portando a quella sensazione di incuria che purtroppo caratterizza noi ed il resto dell’entroterra italiano, soprattutto appenninico, siamo davvero in malafede! Soprattutto non individueremo ricette credibili per il futuro: la base di chi aspira ad amministrare!”.

