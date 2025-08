Sestri: Giubileo, oggi il rientro di 50 giovani del “Cammimo”

Oltre un milione di giovani hanno affollato Tor Vergata sabato scorso e domenica mattina nel grande epilogo del Giubileo, alla presenza di papa Leone XIV, ma per 120mila di essi non è stato questo l’ ultimo appuntamento del loro pellegrinaggio a Roma. Ragazzi e ragazze che vivono l esperienza del Cammino Neocatecumenale si sono ritrovati il giorno successivo di nuovo nella spianata di Tor Vergata e tra di loro una cinquantina di giovani delle comunità di Sestri Levante. Come ormai tradizione in questi grandi appuntamenti mondiali, gli iniziatori del Cammino, il pittore spagnolo Kiko Arguello, il sacerdote don Mario Pezzi e la catechista Maria Ascension hanno dato vita a un incontro vocazionale, quasi un sigillo personale per questi ragazzi dopo le indimenticabili giornate del Giubileo. Anche i nostri giovani sestresi hanno così potuto fare loro quest’ultima esperienza, immersi in un impressionante bagno di colori, striscioni, canti e entusiasmo offerto da ragazzi provenienti da 109 paesi dei 5 continenti.

Sul grande palco, lo stesso dove il Papa ha presieduto la Veglia di preghiera, hanno trovato posto 6 cardinali e numerosi vescovi, con il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa che ha presieduto a nome della diocesi di Roma. Toccanti e profonde le riflessioni di Kiko che, prendendo spunto da vari passi delle Scritture e richiamando le parole di Papa Leone e il suo invito a essere testimoni di Gesù, ha richiamato i giovani a “non vivere per se stessi, ma ad ascoltare lo Spirito Santo che ci chiama a donare la vita per il Signore “, sia nella vita consacrata sia nell’ importante vocazionale matrimoniale,

