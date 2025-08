TPL Linea: il rinnovo della flotta bus, il nuovo biglietto elettronico regionale e la trasformazione della mobilità al centro dell’assemblea soci

Savona. Si è svolta oggi l’assemblea dei soci di TPL Linea, occasione per condividere lo stato di avanzamento dei principali progetti legati al trasporto pubblico locale. L’incontro ha affrontato temi centrali come il rinnovo della flotta autobus, l’avvio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale LiguriaGO, l’aggiornamento sul tema della gestione dei parcheggi nei comuni di Savona e Varazze e il ruolo delle infrastrutture nella trasformazione della mobilità.

I dati economici e finanziari mostrano un andamento in miglioramento rispetto alle previsioni di budget, con una performance superiore in diverse voci di ricavo. In particolare, si registra un incremento dei ricavi da titoli di viaggio pari al 13%, grazie agli effetti del Progetto Socrate avviato nel giugno 2024. Crescono anche i ricavi da servizi navetta e le collaborazioni con BusItalia e Costa Crociere. Positivo anche il contributo dei servizi scuolabus, con un incremento del 14% legato all’attivazione di nuovi servizi nei comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure.

