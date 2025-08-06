Albenga, lite in viale Italia finisce nel sangue: colpi di catena e coltellata, intervento dei carabinieri

Albenga. Violenta lite, questa sera, in pieno centro ad Albenga. È successo intorno alle 19,15 in viale Italia, nei pressi dell’ex cinema Astor. Sotto gli occhi attoniti dei passanti e dei commercianti della zona, due uomini hanno iniziato a litigare in mezzo alla strada, probabilmente per futili motivi. Ma dalle parole si è passati presto ai fatti: non solo calci e pugni, ma anche armi.

Uno dei due contendenti, infatti, ha iniziato a colpire l’altro con una catena. Ed il secondo non è restato a guardare, anzi: all’improvviso ha estratto una sorta di coltello e ha colpito il rivale ad un braccio, procurandogli una profonda ed evidente ferita che gli ha causato una copiosa perdita di sangue.

