Avanza la “Romantic Candle Night 2025”: tappe anche a Levanto e Monterosso

Dopo il successo di pubblico e critica delle prime tre tappe a Bonassola, Chiavari e Ponzano Magra, la manifestazione “Romantic Candle Night 2025” (protagonisti, la splendida cantante Perla accompagnata dal maestro Domenico Greco al pianoforte e dal noto maestro locale Claudio Galazzo, al violino) approda venerdì 8 agosto a Portofino in Piazzetta; martedì 19/agosto a Levanto in Piazza Cavour, venerdì 22 agosto a Camogli in Rivo Giorgio e martedì 26 agosto a Monterosso al Mare, sul Molo dei Pescatori. Informazioni al numero di cellulare 344/6481580 e/o per e-mail alla casella di posta elettronica: pgbus@libero.it. L’organizzazione, oltre che come sempre alla Amministrazione locale, è nuovamente affidata alle associazioni musicali Limelight ed MT5.13.

