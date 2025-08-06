Campionati a squadre, il Park Tennis Club Genova si prepara per la A2 femminile

Genova. Il “mirino” è già puntato sull’autunno. Il Park Tennis Club Genova ripartirà dalla Serie A2 femminile dopo la sfortunata esperienza nella massima serie culminata con la retrocessione al termine dello spareggio. Il Circolo del presidente Alberto Clavarino ha lavorato per puntellare la squadra, grazie al prezioso lavoro del DS Stefano Scapin e della Capitana Giorgia Buchanan. Si ripartirà con l’obiettivo di puntare alla promozione in A1.

“Sarà un anno sicuramente interessante – conferma Stefano Scapin – anche perché vogliamo riprenderci la Serie A1 dopo la sfortuna della passata stagione. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per confermare e rinforzare la squadra. Abbiamo aggiunto un paio di giocatrici importanti come Veronika Erjavec e Martha Motoula. Confermatissime le nostre stelle gialloblu. Da Cristiana Ferrando, profeta in patria, ragazza di Santa Margherita, già 250 al mondo, a Costanza Traversi, Anita Bertoloni. Senza dimenticare le nostre ragazze del vivaio su cui stiamo puntando tanto. Sono molto giovani, ma di grandissimo interesse. Parlo di Viola Severi e Ginevra Grande. Stanno crescendo tantissimo. Sono ancora Under 14, ma nei prossimi anni pensiamo assolutamente di puntare su di loro per consolidare una squadra che oramai ha uno zoccolo duro importante da tempo”.

