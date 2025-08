Famiglia dal Vietnam, Podio: “Assessore Gaia prima accusa Borghetto poi gli dà ragione. Una figuraccia”

Albenga-Borghetto. “Si è aggiunta alla collezione delle pessime figure istituzionali del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali di Albenga la vicenda della famiglia rientrata dal Vietnam e residente ad Albenga da mesi”, così Nicola Podio, consigliere comunale di albenganese.

“Dopo lo scontro istituzionale con il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, l’assessore alle politiche sociali prima ha puntato il dito contro il sindaco di Borghetto, cercando di far passare Canepa come il cattivo della storia, poi è finita per adottare proprio la soluzione che lo stesso prima cittadino aveva suggerito fin dall’inizio”, ha proseguito.

