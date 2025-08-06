Frecce tricolori, associazioni convocate a un tavolo tecnico per cercare una soluzione e impedire che i divieti affossino le imprese marittime

Potrebbe arrivare nella giornata di domani la soluzione sulle questioni legate agli orari delle prove e delle esibizioni delle Frecce tricolori. Infatti la Prefettura ha convocato un nuovo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale sederanno la Capitaneria di porto, tutte le autorità interessate, Cna, Confcommercio e Confartigianato.

Nella giornata di ieri le associazioni di categoria avevano definito come potenzialmente “incalcolabile” il danno economico che avrebbero potuto subire le imprese marittime alla luce dell’ordinanza che contiene orari e interdizioni alla navigazione nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 agosto.

