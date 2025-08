Insediato il nuovo Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale

Liguria. Oggi si è ufficialmente insediato il nuovo Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con la partecipazione dei nuovi membri: l’avvocato Simona Coppola, in rappresentanza del Comune di Genova; Mattia Minuto, in rappresentanza del Comune di Savona; l’ammiraglio Antonio Ranieri dell’Autorità Marittima accompagnato dal comandante della Capitaneria di Savona Matteo Lo Presti; mentre non era presente il rappresentante della Regione Liguria, Giorgio Carozzi per impedimenti personali.

“A tutti loro va il mio più sentito benvenuto e l’augurio di buon lavoro in un percorso che sarà certamente impegnativo, ma anche strategico per la crescita e la competitività del nostro sistema portuale”, ha commentato nel saluto di benvenuto il presidente Matteo Paroli.

