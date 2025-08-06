COMMENTA
Laghezza: “Retroporto di Santo Stefano pronto a decollare, serve una regia integrata per lo sviluppo. Dragaggi e terzo bacino saranno la svolta per il porto”

Alessandro Laghezza

“Credo che questo sia il momento giusto per lanciare un segnale positivo. Siamo effettivamente alla vigilia di interventi determinanti per il futuro del porto: penso, ad esempio, ai dragaggi e naturalmente al Terzo Bacino. Si tratta di opere che trasformeranno radicalmente l’assetto dello scalo spezzino”. A lanciare un nuovo messaggio di fiducia per la portualità spezzina è Alessandro Laghezza, imprenditore e patron del Gruppo Laghezza, realtà spezzina in continua espansione che opera a tutto tondo nel mondo della logistica.
“Avrei voluto vedere questi lavori completati già dieci anni fa”, ammette Laghezza, aggiungendo che “allora c’erano tutte le condizioni per farlo. Purtroppo non è accaduto e ora si tratta di recuperare il tempo perduto. Le condizioni attuali, però, sono favorevoli: i soggetti coinvolti sono quelli giusti, le procedure sono state avviate. Sono convinto che nel secondo semestre possano finalmente partire i cantieri. Sarà una fase impegnativa, anche perché dovremo garantire l’efficienza operativa durante i lavori, ma se riusciremo a fare sistema, con un confronto continuo tra operatori e utilizzando anche le aree retroportuali come polmoni logistici, potremo attraversare i prossimi due o tre anni in modo brillante e arrivare al 2028 con un porto profondamente rinnovato e molto più competitivo. È quello che mi auguro e che voglio vedere realizzato”.
Laghezza, che ricopre anche il ruolo di presidente degli Spedizionieri spezzini, è il solito fiume in piena ed è pronto a rispondere alle nostre domande.

Sta per insediarsi alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale un suo collega e amico di lunga data, Bruno Pisano. Che accoglienza si sente di riservargli?
“Con Bruno Pisano condivido trent’anni di esperienza professionale nel porto della Spezia. Abbiamo lavorato spesso fianco a fianco, pur rappresentando aziende concorrenti. In più occasioni, anche in ambito associativo, abbiamo saputo collaborare per costruire servizi comuni e migliorare l’efficienza complessiva dello scalo.
Pisano è una figura che conosce a fondo il porto, ne ha seguito l’evoluzione da vicino e possiede le competenze e la visione strategica necessarie per guidarlo in questa nuova fase. Naturalmente dovrà affrontare la sfida di un contesto istituzionale diverso da quello imprenditoriale a cui era abituato, ma sono certo che la sua determinazione e la sua capacità di adattamento gli permetteranno di interpretare questo nuovo ruolo con efficacia”.

