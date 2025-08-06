Lo Spezia definisce la deadline per Wisniewski ed Esposito, per cui non si accetteranno prestiti con diritto

Con Salvatore Esposito e Przemysław Wiśniewski lo Spezia ha una ‘promessa’, ma con scadenza. Il centrocampista e il difensore sono i pezzi pregiati della rosa di Luca D’Angelo, i due giocatori più chiacchierati nel corso della sessione e con il futuro più incerto. Entrambi resterebbero volentieri allo Spezia, ma qualora la Serie A chiamasse l’ambizione porterebbe i due a propendere per il salto di categoria, che in campo lo scorso anno hanno dimostrato di poter meritare.

“Se qualcuno si presenterà e soddisferà le nostre richieste e quelle del calciatore, lo lasceremo andare”, ha più volte ribadito Stefano Melissano, il direttore sportivo dello Spezia che ha declinato un’offerta del Besiktas per Salvatore Esposito, che non era interessato all’avventura in Turchia. Il club di via Melara ha fatto un prezzo per i suoi gioiellini: almeno 4.5 milioni per Salvatore, intorno ai 4 per Wisniewski, altrimenti rimarranno dove sono.

