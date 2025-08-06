Lo spezzino Antonio Candela il nome in pole per il post Elia

È in campo con il suo Venezia contro il Lille Antonio Candela, quando lo Spezia sta cercando di stringere per riportarlo a casa. Nel primo pomeriggio di oggi l’Empoli ha chiamato in via Melara, imbastendo l’acquisto di Salvatore Elia, con cui c’è un accordo in principio e che presto sarà in Toscana per definire gli ultimi dettagli. In poche ore, lo Spezia si è trovato senza più il suo esterno destro titolare, ma prima di dare l’ok alla cessione Stefano Melissano ha aperto il taccuino con i nomi degli altri esterni a cui ha dato la caccia quest’estate, fermando il dito al nome di Candela.

È lui il preferito del mister e della dirigenza e lo era sin dall’inizio del mercato, anche più di un mese fa, quando Elia sembrava in procinto di passare al Palermo. D’altronde lo Spezia Candela lo conosce benissimo. Nel Golfo ci è nato e ha dato i primi calci al pallone. Classe 2000, cresce nel settore giovanile delle Aquile, dove brucia le tappe e passa a diciassette anni in Primavera, conquistando tante panchine anche con i grandi in Serie B. A gennaio 2018 arriva il Genoa, che mette sul piatto una cifra importante. Lo Spezia cede e lascia partire il ragazzo, che negli anni si costruirà una carriera a buon livello tra seconda serie e Serie A.

